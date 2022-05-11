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Коммунальщики Перми пытались заложить в тариф на тепло Toyota и iPhone

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В Пермском крае теплоснабжающая компания ООО «Лысьва-теплоэнерго» пыталась включить в тариф на тепло, по которому платят жители города, свои затраты на аренду иномарки Toyota Camry и смартфона iPhone ХР 128 Gb. Об этом 11 мая сообщило URA.RU.

Уточняется, что министерство по тарифам Пермского края и ФАС России это решение не поддержали.

«Автомобиль Toyota Camry используется для оперативного решения производственных задач предприятия на территории Лысьвенского городского округа. Смартфон Apple iPhone XR 128 Gb необходим для оперативного мониторинга технологических процессов», — объяснили свою позицию тепловики.

Они также добавили, что в действующем законодательстве нет запрета на использование имущества иностранного происхождения, как и не запрещено арендовать автомобили представительского класса, однако в ФАС России такие затраты посчитали необоснованными.

«ФАС России обращает внимание, что заявленный в споре автомобиль является автомобилем повышенного класса комфортности. Документы, подтверждающие использование его в производственных целях, в том числе для обеспечения надежности и качества теплоснабжения, не предоставлялись», — уверены в службе.

И добавили, что в использовании смартфона именно от Apple также нет оснований.

Всего на аренду автомобиля за 2020 год тепловики потратили 475 тыс. рублей. Использование телефона обошлось в 4,4 тыс. рублей за год. Предприятие хочет доказать, что эти расходы были необходимы, поэтому обратилось в Пермский краевой суд. Слушание состоится 18 мая.

Ранее в апреле стало известно, что чиновник того же региона потратил бюджетные деньги на снегоход. Сообщается, что за государственный счет он проводил его ремонт, а еще фиктивно распродавал автотехнику и выписывал себе премии. Ущерб, который он нанес организации, составил более 1,5 млн рублей. Во время разбирательств организация была закрыта, а директора осудили за присвоение и растрату. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно и выписали штраф.

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