Почти 130 домов капитально отремонтируют в Набережных Челнах

На капитальный ремонт многоквартирных домов в Набережных Челнах в 2022 году направят 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на первого заместителя руководителя исполкома города Илью Зуева.

Всего будет отремонтировано 129 зданий. По словам Зуева, подрядчики выполнят 306 видов работ, в том числе общестроительные работы и работы по замене инженерных систем. В 11 домах планируется замена 35 лифтов, на эти цели потребуется 84,7 млн рублей.

Из бюджета Татарстана на выполнение капремонта направят 281 млн рублей, из городского бюджета поступит 267 млн рублей. Еще 843 млн рублей — это средства собственников жилья.

Также управляющие компании ведут текущий ремонт внутридомовых инженерных систем и обновление подъездов. Коммунальщики осуществляют промывку трубопроводов и регулировку контрольно-измерительных приборов.