Прямой эфир
Экономика
Госдолг Японии достиг рекордных $9,5 трлн
Мир
Полиция в Риге закрыла доступ к памятнику Освободителям
Экономика
Резервный фонд правительства РФ увеличится на 791,6 млрд рублей
Мир
Посол ЛНР заявил о невозможности мира в регионе без ликвидации киевского режима
Мир
Инфляция в Германии в апреле увеличилась до 7,4%
Экономика
McDonald's может заработать в России под другим брендом
Общество
Журналист Ровшан Аскеров объявлен в розыск
Общество
Путин в поздравлении с днем ДНР выразил уверенность в победе общими усилиями
Происшествия
В Калининграде задержан готовивший теракт сторонник «Правого сектора»
Мир
Цена на бензин в США побила мартовский рекорд
Общество
МЧС спасло от пожаров 1,5 тыс. жилых домов в Курганской области

Почти 130 домов капитально отремонтируют в Набережных Челнах

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На капитальный ремонт многоквартирных домов в Набережных Челнах в 2022 году направят 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на первого заместителя руководителя исполкома города Илью Зуева.

Всего будет отремонтировано 129 зданий. По словам Зуева, подрядчики выполнят 306 видов работ, в том числе общестроительные работы и работы по замене инженерных систем. В 11 домах планируется замена 35 лифтов, на эти цели потребуется 84,7 млн рублей.

Из бюджета Татарстана на выполнение капремонта направят 281 млн рублей, из городского бюджета поступит 267 млн рублей. Еще 843 млн рублей — это средства собственников жилья.

Также управляющие компании ведут текущий ремонт внутридомовых инженерных систем и обновление подъездов. Коммунальщики осуществляют промывку трубопроводов и регулировку контрольно-измерительных приборов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022