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Британская газета заявила об отсутствии боязни России поставок Patriot США в Швецию

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Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
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Россия выступает против размещения в Швеции американского контингента, но не боится поставок туда американских зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3. Об этом написал 11 мая в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Ихаб Мокбель.

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«Россия не боится шведских зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 (также известных как «система ПВО-103») и уж точно не боится ВМС Швеции», — считает Мокбель.

Журналист указал, что эффективность российских С-400 «Триумф» гораздо выше по сравнению с американскими Patriot PAC-3. Именно поэтому российскую военную технику приобрела Саудовская Аравия, отдав ей предпочтение, вместо США.

Репортер напомнил, что в ноябре 2021 года Швеция получила от Соединенных Штатов передовые ЗРК на $3,2 млрд. А Россия, считает он, критически относится к размещению в Швеции и Финляндии американских сил, так как это объясняется только риском переброски на территорию этих стран современного незадекларированного оружия.

В этот же день стало известно, что Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в НАТО одновременно в начале следующей недели. Накануне же министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что вступление в НАТО вместе с Финляндией укрепит оборону всей Северной Европы и Швеции в частности, напомнила «Газета.Ru». Он указал на шведский остров Готланд, который, по мнению военного министерства, является уязвимой точкой обороны страны.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на новый статус Финляндии и Швеции. По ее мнению, они, в случае вхождения в блок, станут пространством для противостояния НАТО с Россией.

Ранее, 26 октября 2021 года, за месяц до переброски Patriot PAC-3 в страну, старший исследователь Шведского института тотальной обороны Микаэль Йонссон назвал совместные военные учения Швеции и США с применением дальнобойной артиллерии на острове Готланд — четким сигналом в адрес России. Как уточнялось, во время учений шведских военных и американского спецназа были протестированы новые системы вооружений.

В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к границам России. При этом он подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов РФ, однако к равноправному диалогу по этому вопросу не готов именно альянс.

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