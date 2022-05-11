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МЧС спасло от пожаров 1,5 тыс. жилых домов в Курганской области

В Красноярском крае возбуждено 25 дел из-за пожаров с жертвами

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Фото: ТАСС/Ковригина Алена
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Сотрудники дознания ГУ МЧС России по Красноярскому краю возбудили 25 уголовных дел за неосторожное обращение с огнем или другими источниками повышенной опасности (ст. 168 УК РФ). Об этом региональное ведомство сообщило 11 мая в Telegram.

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«Из них 19 дел возбуждено только по пожарам, произошедшим в крае 7 мая», — говорится в сообщении.

Ранее 11 мая региональный Следственный комитет РФ сообщил о задержании троих человек после крупных пожаров и гибели людей 7 мая. Мастер участка Казачинского РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» отправлен под домашний арест.

По данным следователей, 7 мая из-за ухудшения погодных условий, сильного порывистого ветра на территориях 60 населенных пунктов края вследствие короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП, пала сухой травы возникли пожары. По предварительной информации, огнем были уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов. Погибли восемь человек.

Возбуждены дела по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ), причинения смерти по неосторожности (четыре эпизода, ч. 1, ч.3 ст. 109 УК РФ), оказания услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба минздрава Красноярского края, всего было травмировано 20 человек. Сейчас на стационарном лечении остаются четверо. Медики оценивают состояние здоровья одного из них как стабильно тяжелое, средняя степень тяжести наблюдается у троих пациентов.

В регионе действует режим ЧС, развернуты пункты временного размещения людей. В день произошедшего президент РФ Владимир Путин поручил оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

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