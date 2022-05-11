Следственный комитет установит обстоятельства новых преступлений ВСУ

Следственный комитет (СК) России в рамках уголовных дел установит обстоятельства новых преступлений украинских силовиков, о которых сообщило Министерство обороны РФ. Об этом ведомство сообщило на своем сайте в среду, 11 мая.

По имеющейся информации, в Харьковской области между населенными пунктами Старый и Новый Салтов украинские военнослужащие расстреляли шесть гражданских автомобилей с белыми флагами. В поселке Слобожанское в здании лицея националисты организовали опорный пункт, разместив поблизости военную технику, о чем не уведомили население.

«В Херсонской области подразделения ВСУ из района частных домовладений нанесли удары по российским военнослужащим, чтобы вызвать ответный огонь по гражданским объектам. При этом находящихся в них мирных жителей удерживали в качестве живого щита», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в здании школы в Могилеве-Подольском украинские националисты и иностранные наемники оборудовали опорный пункт, а в подвале насильно удерживают мирное население.

В Лисичанске украинские военнослужащие выгнали мирных жителей из бомбоубежища и разместили в нем склад боеприпасов.

Следственный комитет России в ходе расследования уголовных дел запросит у Минобороны информацию по указанным фактам, проанализирует имеющиеся сведения и примет меры к установлению должностных и иных лиц для привлечения их к уголовной ответственности.

8 мая Следственным комитетом России были возбуждены новые уголовные дела в отношении ряда командиров и военнослужащих ВСУ о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Днем ранее российские следователи установили личность еще одного командира ВСУ, который причастен к обстрелам мирных жителей в Донецкой Народной Республике. Речь идет о командире 56-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины полковнике Сергее Сирченко. По данным следствия, он отдавал приказы об обстрелах мирного населения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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