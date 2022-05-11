МИД Венгрии озвучил условие поддержки эмбарго на нефть из России

Венгрия поддержит эмбарго на российскую нефть лишь в том случае, если Еврокомиссия (ЕК) предложит решения вытекающих из запрета на импорт энергоресурса проблем. Об этом во вторник, 10 мая, во время встречи с венгерскими журналистами в Брюсселе на конференции по помощи Сирии заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Также он напомнил о посещении Будапешта главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в понедельник, 9 мая.

«Премьер-министр Виктор Орбан детально проинформировал ее о том, какое воздействие на Венгрию окажут санкции, предусматривающие запрет на поставки нефти из России», — приводит агентство Magyar Tavirati Iroda (MTI) слова министра.

Также Сийярто отметил, что «Венгрия ждет от Брюсселя предложений о том, как урегулировать эту ситуацию».

5 мая премьер страны Виктор Орбан пояснял, что предлагаемые санкции потребуют от Венгрии «серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации наших нефтеперерабатывающих мощностей».

4 мая в МИДе Венгрии заявили, что страна не сможет поддерживать запрет Евросоюза (ЕС) на импорт нефти из России, поскольку у государства есть возможность приобретать необходимую для венгерской экономики качественную российскую нефть по трубопроводам.

2 мая глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш также заявил, что Венгрия наложит вето на любую инициативу ЕС об ограничении импорта российских энергоресурсов. Такое же мнение высказал официальный представитель правительства страны Золтан Ковач.

Вместе с тем Европейская комиссия 4 мая заявила о работе над новым, уже шестым по счету, пакетом санкций против РФ, который в том числе может включать запрет на импорт российской нефти.

Заведующий кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в интервью «Известиям» отметил, что Запад, который с помощью санкций старается уничтожить экономику РФ, на деле своими антироссийскими рестрикциями ставит на колени в первую очередь Европу, а не Россию.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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