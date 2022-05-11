Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Рязани

Пять человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля и маршрутки в Рязани. Об этом сообщает РИА «7 новостей» на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла 10 мая на Куйбышевском шоссе. По данным Госавтоинспекции, женщина 1981 года за рулем Kia Rio выезжала с второстепенной дороги и столкнулась с автобусом «ПАЗ», которым управлял водитель 1964 года рождения.

Автомобилистка и ее пассажирки 24, 31, 54 и 68 лет получили различные травмы.

В Алтайском крае при столкновении легкового автомобиля и автобуса три человека погибли и еще один пострадал. Авария произошла на улице Загородной в Бийске. По предварительной версии, водитель автомобиля «ВАЗ», будучи лишенным прав, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «ПАЗ».