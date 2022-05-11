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В Коломне отремонтируют более 3 км линий электропередачи

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В этом году в подмосковном округе Коломна планируется отремонтировать 3,4 км линий электропередачи. Об этом в среду, 11 мая, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Московской области.

Работы будут проводиться в рамках программы капремонта Мособлэнерго. Специалисты приведут в порядок участки воздушных линий, расположенные на улицах Бочманово, Щорса, Калинина, Герцена, Школьной, Озерной и Подлипки. Кроме того, в поселке Заречный на улице Заводской отремонтируют воздушную линию 10 кВ., которая является единственным источником электроснабжения населенного пункта.

Накануне сообщалось о том, что «Мособлэнерго» с начала года построило семь трансформаторных подстанций в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья.

Всего в 2022 году в регионе планируется построить 26 новых трансформаторных подстанций, отмечают «Шаховские Вести».

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