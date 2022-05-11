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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининграде в канун Дня Победы

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ предотвратили теракт в Калининграде в канун Дня Победы. Об этом 11 мая сообщили в Центре общественных связей ведомства. Задержан сторонник запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор».

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По данным ФСБ, россиянин планировал совершить теракт в отношении военнослужащих одной из воинских частей Минобороны Российской Федерации. После этого он собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ», — отметили в ведомстве.

По адресу проживания задержанного правоохранители изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику экстремистской организации.

Ранее, 7 мая, сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве членов радикальной неонацистской группировки «Маньяки: культ убийства» (М.К.У.), планировавших теракт и массовые убийства в столице в преддверии Дня Победы. Сообщалось, что злоумышленники хотели распространить в Сети видеозаписи с сожжением заживо бездомных для устрашения населения.

До этого, 6 мая, Следственный комитет РФ сообщил, что в Херсоне был задержан мужчина в связи с подготовкой к совершению теракта во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. По информации Минобороны РФ, военные обнаружили в квартире в Херсоне лабораторию по изготовлению взрывчатки. Кроме того, были найдены документация, специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил.

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