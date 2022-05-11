В СФ ответили на решение Литвы признать РФ «поддерживающей терроризм» страной

Власти Литвы должны посмотреть на Североатлантический альянс, который развязал множество войн. Об этом во вторник, 10 мая, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя резолюцию сейма республики, согласно которой РФ является «поддерживающим и осуществляющим терроризм» государством.

Как отметил сенатор, риторика Вильнюса предполагала подобную резолюцию. При этом, по словам политика, на данным момент Москва не рассматривает вариант разрыва дипломатических отношений.

«Евросоюз, в который входит Литва, выпил всю кровь из других стран. Его нынешнее могущество основано на горе миллионов людей из менее развитых стран. Что касается терроризма, пусть Вильнюс посмотрит на НАТО. Эта организация развязала множество войн», — подчеркнул Цеков.

Помимо этого, политик выразил уверенность в том, что в МИД России проанализируют возможные ответные меры.

10 мая стало известно, что сейм Литвы признал Россию государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм». Как указал в своем заявлении литовский парламент, Вооруженные силы РФ сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок. В качестве примера в документе приведена ситуация на Украине. Литовский парламент также призвал международное сообщество создать специальный международный уголовный трибунал «для расследования и оценки агрессии России».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала литовскую резолюцию экстремистским шагом по отношению к РФ. Она добавила, что к решению Вильнюса надо относится как к провокации, так как «к желанию урегулировать чрезвычайно сложную ситуацию на Украине это не имеет отношения».

Литва входит в Североатлантический альянс и никогда ранее не выражала озабоченность действиями блока, ни во время бомбардировок Югославии, ни во время войны в Ираке, напомнила Захарова.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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