Россия может выиграть в случае введения Евросоюзом (ЕС) нефтяного эмбарго. Об этом 11 мая заявил экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп.

«Так как потеря российских объемов на и без того напряженном рынке нефти приведет к росту цен на энергоноситель, Москва может в конечном итоге заработать даже больше, чем без введения эмбарго. Более высокая цена в таком случае компенсирует меньший объем», — пояснил он.

По мнению эксперта, запланированное постепенное вступление в силу запрета на российское сырье лишь усилит выгоды для России. При таком развитии событий цены моментально вырастут, но Москва еще какое-то время будет поставлять в ЕС уже подорожавшую нефть, объяснил специалист.

Хосп добавил, что от эмбарго выиграют еще Китай и Индия. Речь идет о том, что эти страны будут получать российскую нефть по более низким ценам, пояснила «Газета.Ru».

Накануне агентство DPA со ссылкой на источник сообщило, что запрет на транспортировку нефти из РФ больше не входит в шестой пакет антироссийских санкций ЕС.

Эмбарго на российскую нефть было включено в шестой пакет санкций ЕС, который обсуждается лидерами стран Европы. 8 мая сообщалось, что постпреды Евросоюза снова не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжила блокировать предложение о запрете импорта российской нефти, задерживая весь пакет рестрикций.

За несколько дней до этого, 4 мая, также не пришли к соглашению по введению эмбарго на импорт нефти из России. Тогда обеспокоенность выразили Чехия и Болгария, Венгрия и Словакия хотели быть освобождены от запрета на поставки нефти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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