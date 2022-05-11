Провал образовался у детской площадки в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском у детской площадки на Рябиковской улице образовался провал грунта. Площадку построили в рамках губернаторского проекта «Город для жизни» в 2021 году. Стоимость работ превысила 2 млн рублей.

В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» ИА Kamchatkamedia рассказали, что депутат Анатолий Кирносенко обратился в контрольное управление администрации с заявлением об устранении провала. Жители улицы еще год назад обратили внимание на провал в земле рядом с площадкой. Но с тех пор проблема так и не была решена.

В контрольном управлении, по словам Кирносенко, пообещали привести территорию возле детской площадки в надлежащее состояние в самое ближайшее время.