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Аудиогид о Колыме в годы войны создали в Магаданской области

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В Магаданской области появился аудиогид «Колыма в годы Великой Отечественной войны». Его создал региональный Туристический информационный центр специально ко Дню Победы. Это первый тематический гид в Магаданской области. Его основали на подобной тематической экскурсии.

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Туристы во время прогулки по памятным местам Магадана могут узнать, как столица края жила по законам военного времени. Ключевая тема экскурсии — вклад местных жителей в общее дело Победы, рассказали ИА MagadanMedia в областном министерстве культуры и туризма.

Теперь такую экскурсию может пройти любой желающий. Она доступна в приложении и на сайте международной платформы izi.TRAVEL. Чтобы загрузить маршрут на телефон, необходимо ввести в поиске название экскурсии, выбрать тур, найти первую точку маршрута и нажать кнопку «Старт». Гуляя по маршруту аудиогида и приближаясь к какой-либо новой точке, рассказ об этом месте включится автоматически.

Ранее сообщалось, что Магадан принимает участие в российском проекте по развитию туризма «Прошагай город». Он подразумевает организацию маршрутов и нанесение на электронную карту объектов, интересных путешественникам. Проект направлен на создание условий для развития внутреннего туризма и увеличение турпотока в регионы.

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