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Помощник Кадырова сообщил о блокировке войск ВСУ на заводе «Заря»

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Остатки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), выбитых из города Рубежное в Донбассе, заблокированы на заводе «Заря». Об этом 11 мая сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

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«Мы были все эти дни заняты блокированием завода «Заря». У нас была задача от левого фланга завода до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод», — приводит «РИА Новости» слова Алаудинова.

По его словам, Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) проводила операцию вместе с бойцами спецподразделения «Ахмат» Чечни. В настоящее время они вышли к селу Воеводовка.

8 мая боец Народной милиции ЛНР рассказал корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину об обстановке в районе фабрики «Заря» в Рубежном. Он отмечал, что на промзоне проходили бои. По его словам, украинские войска на заводе «накопали дотов, дзотов, укреплений, подземных коммуникаций».

Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 апреля заявил об освобождении Рубежного. По его словам, спецподразделения «Ахмат» совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР атаковали позиции украинцев в городе. Он уточнял, что группа националистов бросила свои укрепленные позиции и спешно покинула линию боевых действий. Алаудинов сообщал, что под контролем украинских войск остается завод «Заря».

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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