Дороги и дачи подтоплены в Хабаровском крае из-за вскрытия Амура

На территории Хабаровского края продолжается вскрытие реки Амур. Граница проходит на участке между селом Тахта и городом Николаевск-на-Амуре. Освобождение реки ото льда ожидается 13–15 мая с достижением отметок 300–350 см.

ИА AmurMedia со ссылкой на данные Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Хабаровскому краю сообщает, что из-за ледохода и подъема уровня воды подтоплено дорожное полотно на четырех отрезках внутрипоселковых дорог в населенных пунктах Солонцы, Ухта, Тахта и Тыр в Ульчском районе. Кроме того, подтоплены 15 приусадебных участков в населенном пункте Маго в Николаевском районе. Органы местного самоуправления проводят мониторинг обстановки.

Малые реки региона также продолжают освобождаться ото льда. Так, с 11 по 15 мая ожидается вскрытие реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе.

Гидрологическая обстановка находится на круглосуточном контроле специалистов Дальневосточного УГМС и Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС. Организовано взаимодействие с администрациями муниципальных районов и главами поселений.

Ранее сообщалось, что на полгода раньше срока была выполнена расчистка русел рек Тумнин и Худями в Ванинском районе Хабаровского края. Это должно защитить национальное село Уська-Орочская от весенних подтоплений и муссонных дождей. Проблема с расчисткой рек Тумнин и Худями возникла после закрытия леспромхоза.