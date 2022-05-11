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Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 447 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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За минувшие сутки 447 человек были эвакуированы из Мариуполя в пункт размещения в селе Безыменном. Среди них 74 ребенка, об этом сообщил в среду, 11 мая, штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале

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«За минувшие сутки, с 08:00 10 мая до 08:00 11 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 447 человек, включая 74 ребенка», — говорится в сообщении.

7 мая Минобороны России объявило об успешном окончании эвакуации 50 гражданских лиц с территории «Азовстали». Эвакуации содействовали представители ООН и Международного комитета Красного Креста.

6 мая в Безыменное из Мариуполя вывезли почти 180 человек, в том числе 19 детей. Эвакуированные находятся в пункте помощи, который развернут силами МЧС ДНР.

С 5 марта в Безыменное вывезены 30 409 человек.

25 февраля начались бои за Мариуполь в рамках российской спецоперации по защите жителей Донбасса. Группы украинских националистов выбиты из жилых кварталов и заблокированы на заводе «Азовсталь».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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