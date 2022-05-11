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Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на сумму почти в $40 млрд

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Палата представителей конгресса Соединенных Штатов Америки утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере практически $40 млрд. Это подтверждают в среду, 11 мая, итоги голосования.

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На прошедшей неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден сделал заявление о том, что украинской стороне будут выделены дополнительные средства.

Он вновь упомянул, что деньги на помощь Украине уже почти исчерпаны, и обратился к законодателям с призывом «немедленно» одобрить запрос выделить Украине еще $33 млрд, который был ранее направлен аппаратом Белого дома.

Крупные американские СМИ отмечали, что результаты внутренних дискуссий лидеры конгресса говорили о достижении договоренности о выделении $39,8 млрд, эта сумма почти на $7 млрд выше объема, который был запрошен американским лидером.

Различные издания привели данные о том, что в расширенный пакет включены дополнительные $3,4 млрд на помощь военнослужащим, а также на гуманитарную помощь выделена аналогичная сумма.

Также сообщается, что предложение о финансировании на борьбу с COVID-19, которое демократы хотели внести в общий пакет, будет рассмотрено в отдельном порядке.

9 мая газета The Wall Street Journal анонсировала планы палаты представителей США проголосовать в начале этой недели по пакету помощи Украине в размере почти $40 млрд.

В тот же день президент США Джо Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. На это глава Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание в США закона о поставках вооружений его стране по ленд-лизу является историческим шагом.

6 мая Reuters отмечало, что в ближайшие дни Байден утвердит новый пакет военной помощи Украине в размере не менее $100 млн. Сообщалось, что последний пакет включит больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.

В конце апреля администрация президента Штатов дала обещание выделить дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. По словам Джо Байдена, в новый пакет поддержки входят уже предоставленные системы вооружений, артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.

29 апреля представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что американская сторона ограничена в праве оказывать Украине военную помощь тем, что у США на эти цели осталось $250 млн.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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