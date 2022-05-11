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Число пострадавших в пожарах в Красноярском крае увеличилось до 20

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Фото: ТАСС/Ковригина Алена
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Число пострадавших в результате пожаров в Красноярском крае увеличилось до 20. Об этом 11 мая сообщает минздрав региона.

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«Были травмированы 20 человек, госпитализировано 13 пациентов, из них в тяжелой степени — 3 пациента, средней тяжести — 10 человек. Амбулаторно помощь оказана 7 пациентам», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время на стационарном лечении остаются четверо. Все пациенты находятся под контролем медработников. Медики оценивают состояние здоровья одного пострадавшего как стабильно тяжелое, средняя степень тяжести отмечается у троих пациентов.

В населенных пунктах Дзержинского и Уярского районов работают пятеро медицинских психологов.

«Во всех медицинских организациях, расположенных на территориях, пострадавших от природных пожаров, восстановлено электроснабжение. Запасов лекарственных препаратов и медицинских изделий в настоящее время достаточно, министерство здравоохранения держит ситуацию на контроле», — подчеркнули в ведомстве.

Крупные пожары были зарегистрированы в населенных пунктах Красноярского края 7 мая. Борьбу с огнем осложняли погодные условия. К вечеру того же дня обстановка в регионе стабилизировалась, все пожары были локализованы. Власти края отмечали, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.

В регионе развернуты пункты временного размещения людей. Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим, тем, кто лишился жилья.

11 мая пресс-служба регионального Следственного комитета (СК) сообщила о задержании троих человек, имеющих отношение к гибели людей в результате массовых пожаров. Так, задержаны мастер участка Казачинского РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» (отправлен под домашний арест), начальник Рыбинского РЭС производственного отделения филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго»; начальник района электрических сетей производственного отделения Восточные электрические сети.

Как добавляет «Газета.Ru», возбуждены дела по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ), причинения смерти по неосторожности (четыре эпизода, ч. 1, ч.3 ст. 109 УК РФ), оказания услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Всего, по данным регионального СКР, погибло восемь человек.

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