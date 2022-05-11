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МЧС спасло от пожаров 1,5 тыс. жилых домов в Курганской области

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Сотрудники МЧС предотвратили распространение лесных пожаров на 1,5 тыс. жилых домов и 10 социально значимых объектов в Курганской области. Об этом региональное ведомство сообщило 11 мая.

«10 мая на территории региона складывалась сложная лесопожарная обстановка. Порывы ветра, достигающие 30 м/с, разносили огонь из лесного массива на большие расстояния в сторону населенных пунктов, возникла потенциальная угроза более чем 10 населенным пунктам в Кетовском, Каргапольском, Белозерском и Юргамышском муниципальных округах», — говорится в сообщении.

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Из этих районов региона были эвакуированы около 350 граждан. Сейчас населенным пунктам ничего не угрожает, обстановка стабилизировалась.

Спасатели, в том числе авиация МЧС РФ, продолжают работать на территории Кетовского и Каргапольского районов.

По данным ведомства, 11 мая на территории области прогнозируется шквалистый ветер с порывами до 27 м/с.

10 мая пресс-служба правительства Курганской области сообщила о введении режима ЧС из-за угрозы распространения пожаров в связи с ветреной и сухой погодой. Отмечалось, что около 1,4 тыс. сотрудников различных федеральных, региональных, муниципальных служб, порядка 200 единиц техники задействованы в работе, чтобы не допустить распространение огня в населенных пунктах.

28 апреля в Курганской области был введен режим ЧС, позже его сняли в ряде районов. В МЧС рассказывали, что в нескольких местах проходила эвакуация людей. Днем ранее стало известно, что в Кургане пожары перешли на хозяйственные постройки с сухой травы.

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