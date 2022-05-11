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В Москве скончался 89-летний профессор Жерар Черняев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Не стало профессора, доктора наук Жерара Черняева. Об этом стало известно в среду, 11 мая. Он умер в своей квартире на улице Ферсмана в Москве. Ему было 89 лет.

Причины смерти профессора пока не известны.

Жерар Черняев родился в Турции, жил во Франции. В 1951 году, не окончив лицей, нелегально отправился в СССР, поскольку его мама-коммунистка была вынуждена скрываться после работы личным секретарем французского политического деятеля Мориса Тореза.

Среднюю школу Черняев окончил в Ивановском интернациональном детдоме им. Е.Д. Стасовой. Получив в 1958 году диплом после учебы на факультете биологии — кафедра ихтиологии — посвятил 13 лет своей жизни работе на Байкале в Лимнологическом институте. Черняев принимал активное участие и в общественной жизни и самодеятельности Биофака: танцевальная студии МГУ, четыре агитпохода: — Братский (1956 г.), Мурманский (1958 г.), Вологодский (1958 г.), Кокчетавский (1959 г.).

Жерар стал доктором биологических наук, почетным академиком Нью-Йоркской академии естественных наук. От его имени было опубликовано свыше 80 научных работ по эмбриологии рыб.

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