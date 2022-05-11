Американский журнал назвал причины невозможности отказа Турции от РФ

Турция не может позволить себе отказаться от сотрудничества с Россией в связи с тесными торговыми связями, поставками газа и строительством атомной электростанции «Аккую». Об этом 9 мая в статье для американского журнала National Interest написал обозреватель Роберт Эллис.

По его словам, Анкара не будет жертвовать своими близкими отношениями с Москвой в пользу того, чтобы следовать линии НАТО в осуждении российской спецоперации по защите Донбасса.

Кроме того, по мнению автора, Турция надеется на рекордный туристический сезон в расчете на приток российских туристов. Он отметил, что авиакомпания Turkish Airlines выделила для россиян полтора миллиона мест.

«Так что маловероятно, что Турция будет раскачивать эту лодку», — заключил Эллис.

Новость дополняется