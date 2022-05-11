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Американский журнал назвал причины невозможности отказа Турции от РФ

NI: Турция не может отказаться от РФ из-за торговли, газа и строительства атомной станции
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Фото: Global Look Press/Tunahan Turhan
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Турция не может позволить себе отказаться от сотрудничества с Россией в связи с тесными торговыми связями, поставками газа и строительством атомной электростанции «Аккую». Об этом 9 мая в статье для американского журнала National Interest написал обозреватель Роберт Эллис.

По его словам, Анкара не будет жертвовать своими близкими отношениями с Москвой в пользу того, чтобы следовать линии НАТО в осуждении российской спецоперации по защите Донбасса.

Кроме того, по мнению автора, Турция надеется на рекордный туристический сезон в расчете на приток российских туристов. Он отметил, что авиакомпания Turkish Airlines выделила для россиян полтора миллиона мест.

«Так что маловероятно, что Турция будет раскачивать эту лодку», — заключил Эллис.

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