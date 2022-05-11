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Жители Кременной рассказали об обстреле ВСУ дома боевика «Азова»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины во время обстрела населенного пункта Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) без разбору выпускали снаряды в том числе по домам бойцов «Азова» (в отношении националистской группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел). Об этом 11 мая местные жители рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину.

По их словам, последние подобные выстрелы пришлись на 18 и 22 марта. В результате оказался разгромлен дом, внутри него обнаружили военную перчатку, фильтр от противогаза, герб Украины, плакат ОУН, повстанческой украинской армии, запрещенной в России экстремистской организации украинских националистов.

При этом никто из соседей хозяина этих вещей не мог и представить, что он пойдет воевать в рядах азовцев.

«Я даже в шоке, у меня слов нет. Как это объяснить? Стал азовец. Общались, нормальный был хлопец», — сказал военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Позже подобных действий ВСУ, 21 апреля, стало известно, что войска РФ и Луганской народной республики взяли под полный контроль Кременную.

В настоящее время боевые действия на территории населенного пункта не происходят. Тем не менее, как сообщил корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин, диверсионная работа в городе продолжается. Так, он показал склад, который сожгли украинские диверсанты.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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