В Финляндии заморозили счета Faberlic и арестовали имущество главреда «МК»

В Финляндии арестовали имущество главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева. Также под действие санкций попала компания-производитель косметики Faberlic. Об этом заявило издание Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов (Ulosottolaitos).

По данным ведомства, Гусев и его супруга лишились двух земельных участков общей площадью 19 га и домом в общине Янаккала на юге Финляндии. Решение о конфискации недвижимости было принято в связи с пророссийской позицией «МК».

В свою очередь, Faberlic столкнулась с ограничениями, после того как руководитель компании, депутат Госдумы Алексей Нечаев, попал под санкции Евросоюза в феврале. 4 мая администрация Финляндии запретила осуществлять любые финансовые операции, связанные с Faberlic, а также заморозила средства на банковском счете компании.

5 мая французские власти арестовали виллу в Сен-Тропе на Лазурном Берегу, принадлежащую семье бизнесмена из РФ Михаила Фридмана. Особняк площадью 580 кв. м с выходом к морю, сауной, турецкой баней, джакузи, частной вертолетной площадкой и многим другим семья сдавала в аренду на местных сайтах примерно за €4,5 тыс. в сутки.

1 апреля в Италии у попавших под европейские санкции россиян изъяли имущество на сумму €900 млн. До этого, 16 марта, стало известно, что в Италии была арестована яхта российского предпринимателя Андрея Мельниченко, а российский миллиардер Роман Абрамович спас свою яхту от санкций, перегнав ее в Черногорию.

18 марта сообщалось, что власти ЕС изучают, возможно ли использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта заявил, что действия ряда стран в отношении российских предпринимателей стали бандитизмом на государственном уровне. По его словам, это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности, а также опасности ведения бизнеса там.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины, мирному населению ничего не угрожает.