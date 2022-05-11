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Американское издание обвинило США в игнорировании слов Путина о НАТО

Week: США проигнорировали опасения Путина из-за НАТО и спровоцировали конфликт на Украине
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Фото: ТАСС/Астапкович Владимир
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Ситуация на Украине обострилась, потому что США проигнорировали опасения президента РФ Владимира Путина из-за расширения НАТО. Такое мнение выразил обозреватель издания Week Эндрю Дэй.

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«Независимо от того, угрожало ли НАТО России или нет, Путин считал, что угрожает, и это его убеждение повлияло на решение о начале спецоперации», — написал журналист.

Как обратил внимание Дэй, незадолго до начала спецоперации Вашингтон отказался обсуждать с Москвой вопрос о расширении НАТО. По словам журналиста, конфликта можно было бы избежать, если бы в Белом доме серьезно отнеслись к словам российского лидера.

«США создали худший из возможных вариантов существования для Украины — в качестве марионетки НАТО на пороге России, но без натовского зонтика безопасности», — написал автор.

Обозреватель сделал вывод, что Соединенные Штаты должны работать над нейтральным статусом Украины.

26 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров назвал причиной сложившейся ситуации вокруг Украины безграничное расширение НАТО с целью установления однополярного мира и продолжения дальнейшего конфликта. Более того, текущие геополитические реалии стали катализатором накопившихся за последние десятилетия проблем в Евроатлантике, заметил Лавров.

Ранее, 8 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль убежден в агрессивном, а не оборонительном характере Североатлантического альянса. По его словам, любое расширение деятельности НАТО, его влияния не несут дополнительной безопасности и стабильности.

24 февраля руководство альянса заявило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии, «для предотвращения атаки на территорию НАТО».

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно документам, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также страны НАТО должны взять обязательство исключить присоединение к альянсу Украины и других стран, ранее входивших в СССР, и дальнейшее расширение организации на восток. Помимо этого, Россия и НАТО не должны создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

В январе в три этапа прошли серии переговоров о гарантиях безопасности. Однако они не увенчались успехом. Встречи проходили на фоне сообщений в западных СМИ о серьезной эскалации конфликта на Украине и якобы готовящейся российской агрессии. Параллельно в США и ЕС активно звучали призывы усилить санкционное давление на Москву. 26 января России были переданы ответы на предложения по гарантиям от США и НАТО.

18 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Запад пока не воспринимает предложения России о гарантиях безопасности. В МИДе со своей стороны отметили, что США проигнорировали пакетный характер предложений Москвы, из которых намеренно выбраны «удобные» темы в сторону создания преимуществ для Штатов и их союзников. В переданном Вашингтону ответе российская сторона, в частности, подчеркнула неприемлемость требований вывести войска из определенных районов России.

24 февраля российский лидер объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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