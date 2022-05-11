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Эксперт назвал главные ошибки при покупке кондиционера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С наступлением летнего сезона продажи кондиционеров становятся снова актуальными, однако при выборе данного прибора важно не совершить распространенных ошибок. Об этом предупредил 11 мая ведущий продакт-менеджер дивизиона «системы кондиционирования воздуха» ТПХ «Русклимат» Станислав Макухин.

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Как заявил специалист, чаще всего покупатели игнорируют диапазон температур, при котором работает прибор, и не учитывают соответствие мощности устройства размерам комнаты, в которую его планируют установить. Кроме того, при выборе охлаждающего устройства важно учитывать все источники тепла в помещении, которыми являются даже люди.

«Для расчета можно воспользоваться простой формулой: 1 кВт производимой мощности на холод или обогрев равен 10 «квадратам» помещения. Таким образом, для площади в 25 кв. м нужен кондиционер 2,5 кВт, или 9000 BTU в переводе на британскую систему расчета», — цитирует Макухина «РИА Новости».

Эксперт также акцентировал внимание, что диапазон рабочих температур может отличаться у разных устройств. Поэтому, выбирая кондиционер с низкими максимальными рабочими температурами, нужно быть готовым к тому, что при сильном превышении установленных параметров прибор работать не будет.

Ранее, 1 мая, сообщалось, что с наступлением тепла в апреле вырос спрос на садовые принадлежности. Так, из данных аналитического ресурса «Чек Индекс», выяснилось, что россияне купили в интернет-магазинах на 60% больше семян и почти в пять раз больше грабель, чем за аналогичный период прошлого года. Траты на семена выросли на 144% при покупке онлайн и на 37% офлайн.

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