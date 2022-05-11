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Фермеры ЕАО получат грантовую поддержку

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В ЕАО фермеры могут рассчитывать на получение гранта «Агростартап». Заявки на поддержку принимают в региональном департаменте сельского хозяйства до 20 мая. На эти средства можно реализовать новый проект в области сельского хозяйства или развивать уже имеющийся.

ИА EAOMedia со ссылкой на региональное правительство пишет, что фермер, рассчитывающий на получение помощи, должен быть зарегистрирован в органах ФНС на сельской территории или территории сельской агломерации ЕАО либо в городах Биробиджан или Облучье. Документы рассмотрит конкурсная комиссия.

В 2021 году победителями конкурса на получение гранта «Агростартап» стали четыре сельсхозпроизводителя. А общая сумма грантов, выданных по программе «Агростартап», составила порядка 11 млн рублей. Средства выплачивались в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

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