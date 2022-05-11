Водитель электросамоката сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Хабаровске

В Хабаровске мужчина на электросамокате сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. У ребенка серьезная травма головы, он госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Сейчас нарушителя ищут.

Как пишет ИА AmurMedia, инцидент произошел 10 мая на городской набережной. Ребенка сбили на пешеходном переходе. Мать мальчика отвлеклась и не заметила момент столкновения. Очевидцы утверждают, что водитель самоката извинился перед мальчиком, но оставил его лежать на переходе, а сам покинул место происшествия.

Личность виновного помогут установить видеокамеры. По словам инспектора городского отделения пропаганды ГИБДД Яны Степановой, сотрудники ГИБДД в ближайшее время дадут ориентировку на его розыск.

Агентство отмечает, что по закону электросамокаты с мощностью мотора менее 250 Вт приравнены к пешеходам, поэтому случившееся может формально рассматриваться не как ДТП, а простое столкновение двух людей на тротуаре.

Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил ввести обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев электросамокатов и скутеров. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо, направленное в МВД. Как пояснили в СФ, подобный транспорт представляет собой серьезную опасность, электросамокаты могут развивать значительную скорость, однако не оборудованы эффективными системами безопасности.