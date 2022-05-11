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Огонь и дым заметили на территории «Азовстали»

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Вечером во вторник, 10 мая, на предприятии «Азовсталь» началось серьезное задымление. Очевидцы сообщили о поднявшемся над горящими помещениями завода столбе черного дыма.

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Также, по данным агентства «РИА Новости», с территории комбината в Мариуполе доносились отчетливые звуки взрывов.

7 мая, Минобороны России объявило об успешном окончании эвакуации 50 гражданских лиц с завода «Азовсталь» в ходе совместной операции с ООН и Международным комитетом Красного Креста (МККК).

В тот же день политический деятель и активист Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил о том, что состоялся первый за всё время мариупольских боев личный контакт с украинскими боевиками. когда те покинули «Азовсталь» под белым флагом.

Ранее, 5 мая, в штабе операции по освобождению «Азовстали» заявили, что боевики националистической группировки предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов и лекарства. В свою очередь, в Кремле в тот же день заявили, что эти требования схожи с теми, которые озвучивали террористы в Сирии.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в Донецкой и Луганской республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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