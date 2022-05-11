Боец Кенкерли предсказал победу Мейвезера над Муром

Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли 11 мая выразил мнение, что знаменитый боксер Флойд Мейвезер победит Дона Мура в показательном поединке.

«Вес имеет значение. Флойд килограммов на 15 потяжелее своего противника. Поэтому я думаю, что они покажут зрелищный поединок, а победит Мейвезер», — заявил Кенкерли.

При этом он назвал предстоящий поединок показательным боем и призвал тех, кто увлекается боксом, «посмотреть на легенды, которые будут проводить бой».

Накануне, 10 мая, дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что бой американских боксеров Мейвезера и Мура станет мастер-классом для всех любителей бокса и спортсменов. По словам дрессировщика, он не относится серьезно к предстоящему поединку, так как, по его мнению, Мейвезер просто зарабатывает деньги. По словам Запашного, в ходе поединка может произойти, что угодно.

Тогда же российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал «Известиям», что бой Мейвезера и Мура станет показательным спаррингом. У Мура «нет никаких шансов» в предстоящем бое и его единственная мотивация — гонорар, отметил спортсмен.

Бой пройдет 14 мая на вертолетной площадке небоскреба Бурдж-эль-Араб Джумейра. Всего запланировано восемь раундов. Начало поединка ожидается в 22:00 мск.

Global Titans в Дубае — первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты.

На счету Флойда Мейвезера 50 боев и 50 побед.

Дон Мур провел 19 боев, в 18 из которых стал победителем. Один поединок закончился ничьей.