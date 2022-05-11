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В поселке под Белгородом возникло сильное задымление

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Фото: t.me/Белгород № 1
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В районе поселка Дубовое в Белгородской области 11 мая произошло сильное задымление из-за того, что загорелась трава. Об этом сообщается в Telegram-канале «Белгород № 1».

Уточняется, что местные жители сначала услышали хлопок, через какое-то время повалил дым.

«В 05:08 поступило сообщение о том, что в районе поселка Дубовое на открытой местности наблюдается задымление», — приводит издание слова сотрудников МЧС.

Уточняется, что прибывшие на место пожарные установили, что площадь возгорания составила 20 кв м.

По словам издания, информацию о возгорании травы в 2 км от поселка подтвердил и глава Белгородского района. При этом он отметил, такое большое количество дыма объясняется тем, что трава сырая.

4 мая стало известно, что в Ульяновской области ликвидировали три лесных пожара за сутки. Причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем.

Между тем, 27 апреля, в Орске огонь с сухой травы и мусора перекинулся на два частных строения. Сотрудники МЧС локализовали пожар через два часа.

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