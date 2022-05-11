Премьер Саксонии осудил возможное эмбарго на поставки нефти из России

Премьер-министр федеральной земли Саксония на востоке Германии Михаэль Кречмер заявил, что предполагаемый запрет на поставки российской нефти сильно вредит Германии. Его слова приводит в среду, 11 мая, немецкий телеканал NTV.

По мнению премьера, Европа не сможет в достаточном количестве закупать энергию в других странах, поскольку там возникнет дефицит энергоресурсов.

В конечном итоге, считает Кречмер, недостатки будут восполняться российским топливом.

Таким образом, новый пакет санкций против России опасен прежде всего для Евросоюза — не только на уровне «тепла в квартирах», но и на уровне экономик стран — членов ЕС, заявил политик.

«Я также считаю, что сейчас самое время внимательно посмотреть: кому это действительно вредит? Существует глобальный спрос на каменный уголь, нефть и газ», — цитирует его канал.

Кроме того, Кречмер заключил, что экономические связи с Россией для ФРГ остаются важными.

9 мая стало известно, что ФРГ и Катар столкнулись с разногласиями в ходе переговоров по поставкам сжиженного природного газа (СПГ). Таким образом, поиск альтернативных поставщиков сырья затягивается на неопределенный срок.

Неделей ранее глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы. По его словам, отказ от газа из РФ приведет к негативным последствиям в экономике и промышленности ФРГ.

22 апреля стало известно, что газовое эмбарго обойдется Германии в €180 млрд. В этот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что эмбарго на российский газ в случае введения его Германией не принесло бы быстрого мира на Украине. Кроме того, он уточнил, что самой Германии тоже важно избежать серьезного экономического кризиса.

В конце марта вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны «большой семерки» (G7) отказались оплачивать газ российскими рублями. По его словам, государства — члены альянса готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа. Он заявил, что платежи в рублях за энергоносители неприемлемы, и власти ФРГ намерены призывать компании не выполнять данное требование Москвы.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему 27 апреля «Газпром» остановил поставки в эти страны. При этом 1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth заявил, что Венгрия наряду с еще девятью странами уже открыла счета в российском банке для оплаты газа по предложенным правилам.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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