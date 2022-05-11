В Красноярске задержали причастных к пожарам трех человек

В Красноярском крае были арестованы три человека, имеющие отношение к гибели людей в результате массовых пожаров. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе регионального СК.

«В рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности задержаны мастер участка Казачинского РЭС филиала ПАО «РоссетиСибирь» <...>, начальник Рыбинского РЭС производственного отделения филиала ПАО «РоссетиСибирь»; начальник района электрических сетей производственного отделения Восточные электрические сети», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее было объявлено о возбуждении уголовных дел о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей.

Врио главы МЧС Чуприян, со своей стороны, сообщил, что в Сибири из-за пожаров 16 человек погибли и еще 18 пострадали. Огнем уничтожено почти 1,3 тыс. строений. Число жертв в Красноярском крае, по последним данным, составляет 8 человек.

Крупные пожары были зарегистрированы 7 мая в населенных пунктах Красноярского края. Борьбу с огнем осложняли погодные условия и порывы ветра свыше 25 м/с. К вечеру субботы пожарная обстановка в регионе стабилизировалась, все пожары были локализованы. Власти края отмечали, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.

В регионе развернули пункты временного размещения людей. Президент РФ Владимир Путин в тот же день поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим, тем, кто лишился жилья.

В результате пожаров пострадали 60 населенных пунктов и два садоводческих товарищества в 29 районах. Огонь уничтожил более 800 строений, в числе которых более 500 жилых домов, а также фельдшерско-акушерский пункт и детский сад.