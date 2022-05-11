Бивол рассказал о своем боксерском превосходстве над Альваресом

Чемпион мира по боксу по версии WBA российский боксер Дмитрий Бивол рассказал 11 мая, что в бою с мексиканцем Саулем Канело Альваресом он чувствовал свое профессиональное превосходство, это мотивировало его на победу.

«Если убрать все эти вспышки фотоаппаратов, все медиа своего соперника и просто принять его как боксера и посмотреть на его качества, то я вижу, что я по своим качествам могу быть лучше. Если я соберусь, то я могу его выиграть. Конечно, это была большая мотивация», — сказал Бивол.

Бой с соперником россиянин счел не самым сложным. При этом он отметил накал атмосферы вокруг поединка.

«Не могу сказать, что бой с Альваресом был самым сложным, но вся сама атмосфера (вокруг боя. — Ред.) была сложная. Были бои сложнее — с Баррерой, когда у меня была сечка. Я переживал весь бой, что сечка, шишка», — добавил Бивол.

После победы над Альваресом российский спортсмен прилетел в Санкт-Петербург в ночь на 11 мая. Его встречали музыкой и плакатами с поздравлениями. Поклонники просили автографы у обладателя титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super).

В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе поединок между мексиканцем Саулем Канело Альваресом и Дмитрием Биволом завершился победой россиянина. Дмитрий Бивол удостоился второй строчки в рейтинге боксеров мира вне зависимости от весовой категории и уступает теперь только чемпиону мира по версии WBC в тяжелой весовой категории Тайсону Фьюри.

Согласно словам российского боксера, он готов на реванш с мексиканцем при условии боев в суперсреднем весе.

Биволу 31 год, на счету россиянина в профессиональном боксе 20 побед (11 из них нокаутом). В свое время он был претендентом на самые высокие места боксерских рейтингов WBA, WBC, IBF и WBO.