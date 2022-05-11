Посол ЛНР призвал наказать иностранных наемников на Украине

Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, должны быть наказаны. С таким заявлением выступил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в среду, 11 мая.

«Мы считаем иностранных наемников, прибывших на нашу территорию, преступниками, которые должны нести ответственность по всей строгости закона», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Также Мирошник подчеркнул, что военнослужащие ДНР и ЛНР борются за свободу и возможность строить собственную жизнь, тогда как наемные солдаты «прибыли убивать и зарабатывать деньги».

Ранее, 9 мая, стало известно о гибели добровольца иностранного легиона Украины из Нидерландов в ходе артиллерийского обстрела.

Следственный комитет РФ заявил о том, что наемники более чем из 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок.

15 апреля в селе Изюмское Харьковской области ракетными войсками было ликвидировано до 30 наемников польской частной военной компании.

В МИД Дании в субботу, 30 апреля, сообщили о гибели датского наемника, который действовал на стороне Украины. Как отмечала датская газета Jyllands-Posten, 25-летний датский наемник прибыл на Украину в марте, заранее зарегистрировавшись в стране. По информации СМИ, мужчина погиб в Николаеве под артиллерийским огнем российской армии на этой неделе.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка в связи с обстрелами со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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