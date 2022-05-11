Прямой эфир
Спорт
Емельяненко анонсировал следующий бой с Дациком в сентябре
Мир
Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине 12 мая
Мир
Клубы черного дыма заметили над «Азовсталью»
Экономика
Спрос на самые дешевые дома и участки вырос на 30%
Политика
Россияне и жители Южной Осетии смогут получить двойное гражданство
Экономика
Банковские комиссии за оплату связи хотят ограничить 1%
Экономика
Минэнерго захотело урезать авиакомпаниям льготы на керосин
Экономика
Профицит казны составил 800 млрд рублей
Общество
Роспотребнадзор назвал BA.4 и BA.5 самыми заразными линиями «Омикрона»
Мир
Лавров прибыл с визитом в Оман
Мир
Кустурица обвинил Запад в попытках стереть с лица земли русских и сербов

Военные ЦВО провели концерт на площади поселения в ЛНР

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022