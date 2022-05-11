В Сирии артиллеристы выложили букву V в небе в поддержку спецоперации

В Сирии артиллеристы выложили букву V в небе в поддержку спецоперации

2022-05-11 04:38:23

2022-05-11 04:38:23

2022-05-11 04:38:23

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