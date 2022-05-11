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В Сирии выложили букву V в небе в поддержку спецоперации РФ

Сирийские артиллеристы выложили символ V в небе в поддержку спецоперации РФ по защите Донбасса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сирийские артиллеристы десантно-штурмового корпуса продолжают тренировки с российскими военными советниками, во время очередного зачета они решили поддержать спецоперацию России по защите населения Донбасса и произвели выстрелы осветительными снарядами. Так в небе над Идлибом появился символ V.

«Мы знаем, что в России только что отпраздновали День Победы над фашистами. Мы знаем, что ваша страна сейчас воюет с неофашистами на Украине. И потому мы не просто повесим этой ночью осветительные снаряды, мы попытаемся сложить из них букву — V — в знак наших общих побед. Над боевиками, которые спрятались в Идлибе, и в специальной военной операции на Украине», — рассказал командир артиллерийского дивизиона, полковник Фираз.

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Чтобы не демаскировать позиции гаубиц, выстрелы прозвучали ночью в полной темноте. И почти сразу в небе сложилась ровная V.

Как уточнил представитель российской группировки войск в Сирии Евгений, эта буква показывает солидарность вооруженных сил САР с российскими военными.

Кроме того, он отметил успехи сирийских артиллеристов в тренировках.

«Дальности и отклонения по направлению — укладываются в оценку отлично и хорошо. Почти всегда», — подчеркнул Евгений.

28 марта в сирийском городе Джебла прошел концерт в поддержку России, на него приехали представители правящей партии и бизнесмены. Участники акции пели о мире, в руках держали плакаты и пакет с письмами, которые скоро отправятся на украинский фронт. Как отметил председатель отделения партии БААС в городе, доктор Лукман Баддур, Россия занимается восстановлением баланса в мире и разрушает «империю лжи и зла» — США.

Неделей ранее на сирийской авиабазе Хмеймим состоялся концерт в поддержку спецоперации Москвы по защите Донбасса. Как рассказал военнослужащий группировки ВС РФ в САР, концерт — это способ поддержать тех, кто в настоящее время борется с национализмом на украинской территории.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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