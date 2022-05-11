Посольство РФ назвало абсурдным обвинения США в кибератаках на Украине

Посольство РФ в США назвало абсурдными утверждения Госдепа о причастности России к кибератакам на объекты критической инфраструктуры Украины. Об этом 11 мая заявила пресс-служба диппредставительства в Telegram-канале.

«Подобные утверждения абсурдны и оторваны от реального положения дел. Наша страна никогда не занималась киберагрессией. Это противоречит принципиальной позиции России. Мы привержены использованию информационно-коммуникационных технологий исключительно на благо развития мирового сообщества», — следует из заявления.

По утверждению российского посольства, в Госдепартаменте не хотят признавать, что «США являются одним из главных источников глобальных киберугроз».

Как заявили в дипломатическом представительстве, именно с американской территории проводится «больше всего компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в других странах».

«Только за последние полгода наши компетентные ведомства направили порядка 500 уведомлений о вредоносной активности с юрисдикции Соединенных Штатов», — заявили в ведомстве.

При этом в посольстве порекомендовали Вашингтону «приструнить своих подопечных в Киеве, которые открыто планируют и совершают кибердиверсии в отношении Российской Федерации», а также, вероятно, в других странах, заметили в ведомстве.

«Россия готова к равноправному, профессиональному и неполитизированному диалогу с США по широкому кругу актуальных вопросов информационной безопасности. Мы сохраняем открытыми каналы для практического взаимодействия. Нашим американским коллегам об этом известно», — заключила пресс-служба российского диппредставительства.

10 мая Госдеп США сообщил, что Россия осуществила большое количество кибератак на Украину за несколько месяцев до начала спецоперации и после 24 февраля. В частности, власти США обвинили РФ в разрушении веб-сайтов, организации DDoS-атак, удалении данных с компьютеров чиновников и частных лиц. Как сообщили в Госдепе, США и партнеры предпринимают шаги для защиты от российских кибератак.

Ранее, 27 апреля, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров признал, что Украина причастна к организации свыше 660 кибератак против предприятий и учреждений России и Белоруссии. По его словам, он создал «первую в мире киберармию», в которую на данный момент входят около 300 тыс. специалистов.

14 апреля МИД РФ сообщил, что хакерские кибергруппировки наращивают количество компьютерных атак на Россию. По информации ведомства, для таких нападений злоумышленники зачастую используют информационно-коммуникативные устройства граждан западных стран без их ведома.