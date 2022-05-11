Корреспондент «Известий» показал работу вертолетов Ка-52 на спецоперации

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в рамках специальной операции РФ по защите Донбасса.

Сверхманевренные ударные вертолеты нового поколения используются российскими военными для нанесения ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистов. Экипаж может атаковать вражеские ПВО, находясь вне зоны досягаемости — на удалении от 6 до 4 км.

Еще одной особенностью «Аллигатора» является многофункциональность: вертолет способен одновременно производить и отражать удары. Для выполнения боевых задач применяют широкий спектр вооружений, в том числе тепловые пушки и блоки управляемых и неуправляемых ракет. Во время миссий за точностью атак следят наводчики внешнего объективного контроля.

«В данных условиях вертолёт показывает себя с очень хорошей стороны: позволяет буквально перед самым лесом вынырнуть, не дав противнику опознать себя. Работа на этом аэродроме не прекращается ни на секунду. И похожа на хорошо отлаженный конвейер», — рассказал командир Ка-52 Борис.

Для контроля за состоянием летательных аппаратов на земле круглосуточно дежурят техники. Специалисты заправляют вертолеты в перерывах между заданиями, проверяют исправность всех агрегаторов и систем, а также осуществляют довооружение.

Днем ранее «Известия» показали кадры работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе спецоперации по защите Донбасса. Данный тип вооружения не имеет аналогов в мире, а служащие Вооруженных сил РФ отмечают точность и оперативность работы комплекса.

9 мая корреспондент «Известий» показал работу российских беспилотников, с помощью которых военные наблюдают за перемещениями и действиями украинских боевиков.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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