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Военные ЦВО провели концерт на площади поселения в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военнослужащие 10 мая провели концерт на центральной площади одного из освобожденных населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР).

Для жителей региона выступили артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО).

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Концерт состоялся впервые за восемь лет на освобожденной территории. В поселении прозвучали знаменитые советские шлягеры времен Великой Отечественной войны, а также современные патриотические композиции.

Кроме того, все жалующие могли попробовать солдатскую кашу, приготовленную на развернутой в центре поселения полевой кухни.

«Я уверен, что это только начало. Дальше мы будем еще приезжать, и не только наш коллектив, но и другие ансамбли песни и пляски. И программа будет корректироваться. Сегодня были произведения, которые посвящены именно этой земле», — поделился начальник Ансамбля песни и пляски ЦВО Антон Шолохов.

Ранее, 2 мая, сообщалось, что актриса театра Наталья Стародубцева рассказала, что артисты театра ездили с концертами на освобожденные территории Донбасса. Она отметила, что в театре все ждут скорейшего возвращения мужчин домой.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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