Клубы черного дыма заметили над «Азовсталью»

На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вечером во вторник, 10 мая, замечены клубы дыма и очаги пламени. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, над предприятием поднимался столб черного дыма.

Также ранее днем со стороны комбината были слышны звуки взрывов.

Ранее, 7 мая, Минобороны России объявило об успешном окончании эвакуации 50 гражданских лиц с территории «Азовстали». Подчеркивается, что эвакуации содействовали представители ООН и Международного комитета Красного Креста.

В тот же день политический деятель и активист Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил о том, что с территории «Азовстали» вышла группа украинских боевиков под белым флагом. Активист отмечает, что это первый личный контакт за всё время мариупольских боев.

5 мая в штабе операции по освобождению «Азовстали» заявили, что боевики националистической группировки предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов и лекарства. При этом националисты предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, а только обменивать. Представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день подчеркнул, что требования националистов, засевших на предприятии, схожи с теми, которые озвучивали террористы в Сирии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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