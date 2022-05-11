В США заявили о превосходстве России в освещении ситуации на Украине

Россия превосходит Запад в информационном пространстве относительно вопросов освещения ситуации вокруг Украины. Об этом заявила 10 мая кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса по рассмотрению своей кандидатуры.

Соответствующим образом она ответила на вопрос сенатора республиканца Роба Портмана, который отметил превосходство «российских сил над украинскими» и поинтересовался, что Вашингтон должен делать для противодействия попыткам России «оправдать военную операцию».

«Думаю, мы должны делать больше, больше, больше. Этого бы я хотела. Вы абсолютно правы, я соглашусь, мы хуже владеем этим оружием, нас превзошли в ресурсах и в действиях. Мы должны делать столько, сколько можем. Это вызов — дезинформация, распространяющаяся в Европе и других местах», — отметила она.

Кроме того, Бринк заявила, что, если ее утвердят на эту должность, она обязуется сотрудничать с конгрессом, чтобы «превратить усилия России по доминированию над Украиной в стратегических провал».

Ранее в этот день китайский портал Global Times опубликовал материал, основанный на анализе колонки американского журналиста Томаса Фридмана в New York Times. В статье автор высказал мнение, что Белый дом использует украинский кризис в корыстных целях.

5 мая газета The New York Times распространила информацию о передаче разведданных Вашингтона Киеву, что приводило к «гибели российских военных». По сведениям издания, США «в режиме реального времени» передавали Украине сведения о местоположении военнослужащих России. При этом тем же днем Пентагон опроверг, что данные касались местоположения военных ВС РФ.

При этом позже постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что Вашингтон передает Киеву направленные против РФ разведданные.

В тот же день сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол назвал американское правительство главным распространителем дезинформации в мировой истории.

20 апреля, сообщалось, что американская администрация «визирует» все тексты статей на сайтах CNN и Bloomberg и согласовывает нюансы, связанные с распространением антироссийских фейков. По словам источника в дипломатических кругах, руководство двух компаний «взято за горло Белым домом».

Спецоперация РФ по защите Донбасса была объявлена 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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