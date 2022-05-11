Российский боксер Бивол прилетел в Петербург

Российский боксер, обладатель титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) Дмитрий Бивол прилетел в Санкт-Петербург в ночь на 11 мая после победы над мексиканцем Саулем Канело Альваресом.

Как выяснили «Известия», в аэропорту «Пулково» состоялась встреча с поклонниками спортсмена. Бивола встречали музыкой и плакатами с поздравлениями.

В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе петербуржец сошелся на ринге с Альваресом, решение судей было единогласно в пользу Бивола — (115:113, 115:113, 115:113). После победы над соперником россиянин удостоился второй строчки в рейтинге боксеров мира вне зависимости от весовой категории и уступает теперь только чемпиону мира по версии WBC в тяжелой весовой категории Тайсону Фьюри.

В тот же день в Сети появилось видео с российским боксером Дмитрием Биволом, празднующим в раздевалке победу после боя с мексиканцем Саулем Альваресом. На кадрах видно, как боксера встречает его команда. Бивола обнимают, поздравляют и скандируют лозунги.

При этом, по словам Бивола, он готов на реванш с мексиканцем при условии боев в суперсреднем весе. Сейчас все титулы в этой категории принадлежат Альваресу.

Биволу 31 год, на счету россиянина в профессиональном боксе 20 побед (11 из них нокаутом). Свое время был претендентом на самые высокие места боксерских рейтингов WBA, WBC, IBF и WBO.

31-летний Альварес провел на профессиональном ринге 61 бой, победив в 57.