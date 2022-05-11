«Известия» узнали о быте «азовцев» на их основной базе в Юрьевке

«Известия» одними из первых побывали на базе «азовцев» в Юрьевке, пообщались с местными жителями и военнослужащими союзных сил, которые сражались с националистами, и узнали, как вели себя представители «Азова» (против членов организации в России возбуждены уголовные дела).

Восемь лет назад в поселке Юрьевка была развернута основная база «Азова». Так она стала негласным центром «азовского» движения.

Жительница поселка Наталья (имя изменено по ее просьбе) и ее семья чудом смогли покинуть его еще в первые дни спецоперации. Сейчас они беженцы, но смогли выжить.

«Мы старались любой ценой избежать встречи с «азовцами». Даже если они были трезвые, ничем хорошим общение с ними не заканчивалось», — рассказывает Наталья.

По многим СМИ ходит утверждение, что «азовцы» дислоцировались на даче бывшего президента Украины Виктора Януковича, но это не так, узнал корреспондент «Известий». По его информации, под базу они забрали дорогой, благоустроенный пансионат.

«Это несколько десятков жилых, лечебных и хозяйственных построек. А также отдельные VIP-апартаменты с гаражами и собственными бассейнами и саунами. На территории проживали не только бойцы, но и члены их семей. Были среди «азовцев» и женщины-военнослужащие — для них выделили отдельные жилые корпуса», — сообщил журналист.

По его словам, «азовцы» жили в обычных номерах по четыре или шесть человек. Немного напоминает казарму или военное общежитие только расположение артиллерийского дивизиона.

«Сразу бросается в глаза, что все комнаты, тумбочки и шкафы с личными вещами заклеены стикерами и плакатами с нацистской символикой, а также эмблемами различных фанатских футбольных движений», — отметил корреспондент «Известий».

Официально «Азов» входит в состав Национальной гвардии Украины. Поэтому его бойцы в гарнизоне носили однотонную коричневато-горчичную форму НГУ, а также фиолетовые береты, показывающие принадлежность к Нацгвардии. А вот вся полевая форма одежды и снаряжение «азовцев» было из Великобритании, заявил журналист.

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Номерной фронт: что скрывает база печально известного «Азова»