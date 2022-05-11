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Жительница Кременной рассказала об ограблениях ВСУ мирных людей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В период, когда населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) представлял собой укрепрайон украинских националистов, мирные люди подвергались ограблениям с их стороны. Об этом местная жительница Валентина Гриценко рассказала корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину.

«Мы ночью боялись спать, закрывали двери. Говорят, можете закрывать, все равно зайдем. Забирали, ценности, деньги», — сказала женщина.

По словам женщины, уже после освобождения населенного пункта в здании полиции украинские бойцы заложили взрывчатку.

Чтобы не допустить трагедий, Народная милиция ЛНР запретила работу общественных зданий до полной проверки саперами.

О том, что войска РФ и Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли под полный контроль Кременную, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 21 апреля. Он отмечал, что удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.

Кроме того, 19 апреля официальный представитель народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что при отходе украинские боевики бросили позиции и бронетехнику. При этом план отхода был проработан плохо. Он привел в приме взрывчатку, установленную под одним из ключевых городских мостов, которая так и не сработала.

Позже, 9 мая, военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин рассказал, что в здании спорткомплекса в освобожденном от нацистов городе Кременная ЛНР украинские диверсанты сожгли склад с гуманитарной помощью. Диверсионная работа в городе продолжается, несмотря на то, что боев уже не происходит.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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