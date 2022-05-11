Кустурица заявил о многолетней войне Запада против России

Спецоперация РФ по защите Донбасса — вынужденная мера в ответ на спланированную агрессию со стороны западных государств. Об этом в среду, 11 мая, заявил «Известиям» сербский кинорежиссер и актер кино Эмир Кустурица.

«Это война русскоговорящего населения Донбасса, Луганска и Крыма, которое не хотело оставаться с Украиной, враждебной к нему. А Россия в феврале этого года практически хотела прекратить трагедию, которую Киев продолжает восемь лет, а точнее с 2014 года. Причем это было не украинским решением, а американским. Киев лишь подчинился, стянув в Донбасс большую часть своих вооруженных сил», — пояснил он.

Также Кустурица отметил пропагандистские усилия, направленные на дискредитацию российской стороны и очернение всего русского.

«Интересно то, что, когда бомбили Сербию, наших погибших называли сопутствующей жертвой, а о том, что происходит на Украине, говорят «бедные гражданские, бедные дети»», — добавил режиссер.

Ранее Кустурица высказал предположение, что цель стран Запада на сегодняшний день — отменить Россию как целый народ и в конечном итоге стереть страну с лица земли. По словам режиссера, США могут прибегнуть к самым крайним мерам, включая «ограниченную ядерную войну», чтобы добиться своего.

3 марта директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что Запад стремится не только возродить железный занавес, но и уничтожить Россию.

12 апреля руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов оценил последствия «культуры отмены» в отношении России. По его словам, до сегодняшнего дня страна пережила три массовые волны «отмены»: во время Ливонской волны, в период Крымской войны и в начале XX века, после революции 1917 года и Гражданской войны. При этом ни одна «кампания отмены» не закончилась значительными результатами для зарубежных стран.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин подчеркнул, что «целую страну не отменить».

В тот же день президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что власти будут противостоять «любым попыткам затормозить развитие стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики».

25 марта Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Глава государства уточнил, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

Так страны Запада выражают свое недовольство проведением спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля.

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