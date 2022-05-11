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Названо место похорон вдовы Льва Яшина

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Скончавшаяся на 92-м году жизни Валентина Яшина, вдова легендарного советского вратаря футбольного клуба «Динамо» Льва Яшина, будет похоронена на Ваганьковском кладбище. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба московского клуба.

Таким образом, ее предадут земле рядом с мужем, который скончался в 1990 году от рака желудка. Дата и время похорон вдовы Яшина будут определены позднее.

В пресс-службе клуба отметили, что Валентина Яшина была настоящим символом клуба для поколений динамовцев.

«Совсем недавно Валентина Тимофеевна приезжала на стадион, поздравляла нашего капитана с большим достижением. Ей аплодировали стоя. И делаем это сейчас снова, прощаясь с уникальной, выдающейся женщиной», — говорится в сообщении пресс-службы.

О смерти Валентины Яшиной ранее в этот день сообщил спортивный журналист Василий Конов. Причина смерти пока неизвестна.

Советский футболист Лев Яшин выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом, а в 1960-м — чемпионом Европы и лучшим вратарем XX века по версии ФИФА. Кроме того, советский спортсмен в 1963 году получил от французского журнала France Football «Золотой мяч» и стал единственным голкипером, завоевавшим эту награду.

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