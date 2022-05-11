Политолог оценил назначение врио губернатора Кировской области

Политолог Александр Асафов во вторник, 10 мая, прокомментировал новость о назначении Александра Соколова врио губернатора Кировской области.

«Считаю, что у него (Соколова — Ред.) есть все знания, компетенции и опыт принятия управленческих решений. Поэтому он абсолютно компетентный специалист для занятия позиций такого уровня. Есть мнение, что регион сложный. Но об этой проблемности региона уже не очень уместно говорить, это осталось в прошлом», — подчеркнул эксперт.

Асафов подчеркнул, что будущий губернатор уже успел проявить себя на разных уровнях власти и является живой иллюстрацией кадрового подхода президента.Специалисты положительно оценили кадровые перестановки в регионах. В частности, председатель думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил, что выдающиеся навыки коммуникации Соколов помогут ему наладить связь как с жителями области, так и с коллегами.

О назначении Александра Соколова врио главы Кировской области стало известно ранее во вторник. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ в связи с заявлением предыдущего губернатора о досрочном прекращении полномочий.

Соколов — участник президентского кадрового резерва. Прошел обучение в Высшей школе госуправления. Долгое время работал в региональных органах власти, в том числе был вице-губернатором Костромской области. Возглавлял ряд общественных организаций и объединений в сфере молодежной политики и международного сотрудничества. С 2017 года — на руководящих должностях в администрации президента.

Ранее в понедельник о своем намерении уйти с постов сообщили пять российских губернаторов, среди них: губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Марий Эл Александр Евстифеев и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Владимир Путин в этот же день подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав этих регионов.

Так, в Республике Марий Эл врио главы назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев; в Кировской области — референт кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов; в Рязанской области — глава Росстата Павел Малков; в Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин; в Томской области — замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур.