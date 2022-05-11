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В Минобороны рассказали о новых подвигах военных ВС РФ в спецоперации

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Министерство обороны России рассказало о мужестве и профессионализме российских военных, которые успешно выполняют задачи в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса.

Спецоперация в Донбассе 10 мая. Текстовая трансляция
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Старший сержант Александр Шепелев, рассказали в оборонном ведомстве, будучи в составе тактического воздушного десанта, участвовал во взятии под контроль стратегически важного аэродрома, который эксплуатировался подразделениями украинских националистов. В ходе боя старший сержант обнаружил вражескую замаскированную гаубицу, а также грузовик с боекомплектами для нее и смог незаметно подобраться к позиции, чтобы уничтожить расчет.

Помимо этого, прицельным огнем из трофейного орудия расчетом под командованием Шепелева было уничтожено два минометных расчета, опорный пункт противника и более 15 националистов.

В Минобороны также отметили стойкость старшего лейтенанта медицинской службы Никиты Графкина. С первого дня проведения специальной военной операции он выполняет задачи по организации медицинского обеспечения мотострелковой бригады.

В ходе боя российских военных с националистами в одном из населенных пунктов Графкин оказывал неотложную помощь прямо под шквальным огнем противника, только после этого эвакуировал раненых с поля боя в безопасное место и маскировал их. Старший лейтенант медицинской службы лично вынес из-под огня националистов пять раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, и оказал им первую медицинскую помощь.

Профессионализм Никиты Графкина позволил минимизировать потери личного состава бригады и успешно освободить населенный пункт от подразделений украинских радикалов.

Сержант Максим Арефьев, добавили в ведомстве, в составе парашютно-десантного батальона участвовал в боях за освобождение одного из населенных пунктов, подконтрольных украинским боевикам. Огнем ПТУР он уничтожил один опорный пункт, четыре оборудованные огневые точки противника, а также одну позицию снайпера.

Мужественные действия сержанта позволили российской группировке развить наступление и освободить населенный пункт от вооруженных формирований украинских радикалов, заключили в МО РФ.

Ранее 10 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Черном море при попытке захвата острова Змеиный были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту. Попытка захвата острова привела за прошедшие трое суток к гибели более 50 украинских солдат, уточнил он.

Также в этот день в Министерстве обороны РФ заявили о завершении зачистки Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) при поддержке Вооруженных сил России (ВС РФ) населенного пункта Попасная. Сообщалось, что в результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения. Также за ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Днем ранее ВС РФ в Харьковской области сбили украинский штурмовик Су-25.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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