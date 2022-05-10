Число погибших при взрыве в отеле Гаваны увеличилось до 42

Число погибших в результате взрыва в отеле в Гаване возросло до 42 человек. Об этом сообщили представители министерства здравоохранения Кубы на сайте ведомства во вторник, 10 мая.

Согласно актуальным данным, в общей сложности пострадали 96 человек, из них 42 скончались, 18 находятся под наблюдением врачей в шести столичных медучреждениях. 36 пациентов были выписаны. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось о 40 жертвах произошедшего.

В настоящее время, по словам губернатора Гаваны Рейнальдо Гарсии Сапаты, все больницы провинции мобилизованы, медицинские работники приняли уже тысячи людей, желающих сдать кровь.

Взрыв прогремел утром 6 мая в гостинице Saratoga напротив гаванского Капитолия. По словам очевидцев, разрушены как минимум два этажа здания. Данных о пострадавших среди россиян при взрыве в Гаване не поступало.

Президент республики Мигель Диас-Канель исключил версию теракта. Причиной взрыва, предположительно, могла стать утечка газа при наладке оборудования.