Прямой эфир
Мир
Кустурица обвинил Запад в попытках стереть с лица земли русских и сербов
Спорт
«Динамо» победило «Аланию» и вышло в финал Кубка России по футболу
Мир
Зеленский приказал атаковать Змеиный по рекомендации британских советников
Мир
США понадеялись на дипломатический способ решения ситуации на Украине
Политика
Путин назначил врио глав пяти регионов России
Мир
Киев прекратит транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка»
Общество
В Харьковскую область начали подавать электроэнергию из Белгорода
Мир
В Минобороны России заявили о ликвидации трех украинских катеров «Кентавр»
Экономика
Запрет на транспортировку российской нефти исключили из пакета санкций ЕС
Мир
ЛНР может открыть в российских регионах свои консульства
Мир
В ФРГ заявили о планах поставить Украине современные танки и гаубицы

Число погибших при взрыве в отеле Гаваны увеличилось до 42

0
Фото: ТАСС/Ernesto Mastrascusa
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших в результате взрыва в отеле в Гаване возросло до 42 человек. Об этом сообщили представители министерства здравоохранения Кубы на сайте ведомства во вторник, 10 мая.

Согласно актуальным данным, в общей сложности пострадали 96 человек, из них 42 скончались, 18 находятся под наблюдением врачей в шести столичных медучреждениях. 36 пациентов были выписаны. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось о 40 жертвах произошедшего.

В настоящее время, по словам губернатора Гаваны Рейнальдо Гарсии Сапаты, все больницы провинции мобилизованы, медицинские работники приняли уже тысячи людей, желающих сдать кровь.

Взрыв прогремел утром 6 мая в гостинице Saratoga напротив гаванского Капитолия. По словам очевидцев, разрушены как минимум два этажа здания. Данных о пострадавших среди россиян при взрыве в Гаване не поступало.

Президент республики Мигель Диас-Канель исключил версию теракта. Причиной взрыва, предположительно, могла стать утечка газа при наладке оборудования.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022